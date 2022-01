Kanye nad zmenki ni obupal, tokrat užival v družbi 31-letne igralke

Kanye West se je očitno sprijaznil s samskim stanom in se znova podal v svet zmenkarij. Raper, ki se je odločil delovati pod imenom Ye, se je na romantični večerji v Miamiju pred dnevi družil z Julio Fox. 44-letnik in 13 let mlajša igralka sta si privoščila zmenek v restavraciji z imenom Carbone, oba sta bila po besedah očividcev videti dobro razpoložena.