Kanye ni navdušen nad golo Kim

Svetovna zvezdnica samopromocije Kim Kardashian West ve zelo dobro, kako se čim bolje promovirati. Tudi ko pride do golote, zvezdnica s tem nima popolnoma nobenih težav. Svoje gole fotografije tako brez zadržkov objavlja na Instagramu, kjer ima preko 120 milijonov sledilcev, brez težav pa se sleče tudi za revije. Očitno pa je malce drugačnega mnenja njen soprog Kanye West.

"Včasih se znajdem v težavah s partnerjem, če posnamem preveč takšnih fotografij," je bila Kim iskrena z novinarko, ki jo je vprašala, kako se ob golih fotografijah počuti Kayne. "Recimo v polovici primerov je tako. Želi, da sem jaz takšna, kot sem, da sem samozavestna ter da je vse skupaj zabavno, toda vseeno ga to včasih moti."

In kako se s tem spopada zvezdnica resničnostnega šova? "Pride v valovih – razmišljam, da bi bila bolj konservativna na Instagramu, včasih pa sem tako ponosna nase, ker res trdo delam, da želim to tudi pokazati, toda to včasih Kanyeju ni všeč."