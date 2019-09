'Kanye, nisi samooklicani Bog'

Raper Kanye Westzadnje čase na veliko oglaša svojo ljubezen do Jezusa. Tako že nekaj časa ameriški mediji pišejo, da ima pevec v Calabasasu, blizu svojega doma, občasne nedeljske obrede, na katere 'zaide' tudi kar nekaj slavnih ljudi.

Poleg nedeljskih maš pa je tu tudi njegov prihajajoči album, ki ga je poimenoval Jesus is King (Jezus je kralj). Album bi sicer moral luč sveta ugledati že pred dnevi, ampak oboževalci še vedno čakajo nanj. Je pa zvezdnik na svojem koncertu v Detroitu premierno predstavil nekaj novih pesmi, a še vedno ni izdal, kdaj dejansko bo album izšel.

Tako so na eni strani oboževalci, ki komaj čakajo na album, na drugi strani pa je zvezdnik deležen graje in grdih besed s strani kristjanov. Menijo namreč, da njegov pristop ni pravi, da ljubezen do Jezusa ni iskrena, ampak je le del osebne promocije. Nekateri so tako jezno po družbenih omrežjih pisali, da Kanye ni nikakršen samooklicani bog: "OJesus is King se na Twitterju veliko govori, težava pa je v tem, da nihče ne govori o Jezusu iz Nazareta, rešitelju sveta in sinu Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo. Govorijo samo o samooklicanem bogu Kanyeju Westu, ki je samo navaden človek."