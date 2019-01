Kanye poskrbel, da bodo izdelali Barbie po Kimini podobi

Kim Kardashian West je na svojem Twitter profilu obelodanila novico, da bo kljub začetni zavrnitvi vseeno dobila svojo 'Kim K Barbie' lutko. Kot je zapisala, je bila s podjetjem Mattel, ki izdeluje priljubljene barbike, dogovorjena za izdelavo prototipa po lastni podobi, a je dogovor iz nekega razloga padel v vodo. Kim sicer ni razkrila, zakaj se je podjetje umaknilo iz dogovora – kakorkoli že, pa ga bodo zdaj izpeljali do konca. Za to je poskrbel Kimin mož Kanye West , ki je potem, ko je videl razočaranje na ženinem obrazu, uporabil svoja poznanstva, da je uresničil njeno veliko željo.

38-letna resničnostna zvezdnica je prek svojega Twitterprofila delila svoji fotografiji iz leta 2011 in svetu sporočila: ''Za tem videzom stoji najboljša zgodba! Pred časom sem sklenila dogovor za izdelavo Barbie lutke, ki je bil odpovedan in sporočili so mi, da ne bodo ustvarili Kim K Barbie. Kanye je videl, kako sem žalostna, zato je kontaktiral podjetje Mattel in uresničil moje sanje s tem, da je dosegel, da bodo ustvarili prototip samo zame!''