Kanye prepričan, da ga je predsedniška kandidatura stala zakona s Kim

O razhodu resničnostne zvezdnice Kim Kardashian in raperja Kanyeja Westa mediji poročamo že več mesecev. Ločitev je zdaj uradna, saj je 40-letnica vložila ločitvene papirje. Kanye ob tem že išče tolažbo pri prijateljih in za ločitev krivi svojo predsedniško kandidaturo.

Potem ko je medije preplavila novica, da se Kanye Westin Kim Kardashian West ločujeta, zdaj raper razmišlja, zakaj je njuna ljubezen splavala po vodi. Resničnostna zvezdnica je po šestih letih zakona vložila zahtevo za ločitev, anonimni viri pa potrjujejo, da je Kanyjeju ob tem zelo hudo. Do njune razveze naj bi vodilo več dejavnikov, med njimi premoženjski pomisleki, življenjski slog in politika. 43-letni Kanye je med lanskoletnimi predsedniškimi volitvami v ZDA kandidiral in zaradi potegovanja za predsedniški stolček dvignil veliko prahu. Predsedniško kampanjo je končal pred odločilnim bojem, predvsem zaradi duševnega zdravja.

icon-expand Kim Kardashian in Kanye West se uradno ločujeta. FOTO: AP

Za tuje medije so anonimni viri potrdili, da se raper obrača na številne prijatelje in išče tolažbo in razloge za razhod. "Sprašuje se, kaj bi moral narediti drugače," je potrdil anonimni vir za portal People. "Misli, da je bila predsedniška kandidatura ključna za razhod. Pred tem je še bilo upanje. Zdaj ga ni več." Predsedniška kampanja naj bi bila tako zadnja kaplja v morje nestrinjanj med nekdanjima partnerjema, ki imata skupaj štiri otroke: North, Sainta, Chicago in Psalma. Po besedah anonimnega vira naj bi Kim že od začetka nasprotovala ideji vmešavanja v politiko."Kljub vsemu je Kanye pričakoval ločitev, zato njeno odločitev razume. Pred njim je težko obdobje. Ločitev želita izpeljati sporazumno in na prijateljski način."

Raper ob tem že razmišlja o zdravniški pomoči, s katero bo lažje prestal postopek ločitve. "Je zaskrbljen in žalosten,"je še dejal vir za People. "Ve, da bo izgubil veliko. Zaveda se, da je imel odlično soprogo." V javnost pa prihajajo tudi prvi odzivi klana Kardashian-Jenner o ločitvi. Sestre resničnostne zvezdnice naj bi jo v odločitvi podpirale in ji stojijo ob strani. Po poročanju tujih medijev jo vsi razumejo, zakaj je sprejela to drzno odločitev."Kadar je Kim razburjena in žalostna, vedno najde oporo pri svoji družini." Kljub vsemu pa nočejo Kanyeja popolnoma odsloviti in si želijo, da bi še naprej ostal v bližini njunih otrok. Par, ki so ga oboževalci ljubkovalno poimenovali Kimye, se je sicer skupaj javnosti prvič predstavil aprila 2012, maja 2014 pa se je poročil.