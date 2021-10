Kanye prodaja svoj ranč za 9,5 milijona evrov

Na ranču, znanem po imenu Pošastno jezero, je nekaj prenočišč, restavracija, prireditveni center in poseben prostor za sestanke, na njem pa stoji tudi nekaj hlevov in ograj za konje. Ni pa to edina posest v Wyomingu, ki jo ima raper v lasti. Ima namreč še ranč velik 2700 hektarjev in vreden 12,6 milijonov evrov, ki ga je kupil leta 2019, dva meseca po nakupu prve posesti, ki jo sedaj prodaja. Na njem je ustvaril svoj zadnji glasbeni album Donda .

Lani je Kanye svoje oboževalce na Twitterju pozival k nakupu zemlje, saj je v treh zaporednih tvitih zapisal "Moramo se razvijati," "Kupite posest," in "Kupite zemljo." Razlog, zakaj si je zvezdnik sedaj premislil in se odločil prodati svojo posest, zaenkrat še ni znan. Gre pa za ranč, ki ga je kupil v času, ko je bil poročen s sedaj že nekdanjo ženo Kim Kardashian, zato se morda razlog za prodaja skriva tudi v njunem razhodu.

"Obožujemo Wyoming, to je bil za nas vedno poseben kraj. Moj mož je tam pravkar kupil ranč in njegove sanje so, da se tja preseli," je Kim septembra 2019 povedala v pogovorni oddaji Jimmyja Fallona. Kljub želji Kanya, da se tja preseliš vsa njegova družina, je Kim takrat dejala, da bodo ranč obiskovali zgolj ob vikendih in poleti, saj je njen primarni dom in vse obveznosti v Los Angelesu.