Kanye West nov album dokončuje v svojem domovanju iz otroštva

Ameriški raper se je s stadiona v Atlanti preselil v Chicago. Tam namreč stoji njegov skromni domek, v katerem je otroštvo preživel ob mami Dondi, po kateri je tudi poimenoval nov glasbeni izdelek.

Kontroverzni raper še zmeraj pripravlja svoj težko pričakovani glasbeni album z naslovom Donda, ki ga je navdihnila njegova pokojna mati. Kanye West naj bi med zaključevanjem projekta živel v svojem nekdanjem domu v Chicagu. 44-letnik je oboževalcem z objavo na Instagramu namignil, da ustvarja ravno v tem objektu. Na družbenem omrežju je namreč podal kar nekaj namigov, povezanih z albumom in skromno nepremičnino.

Kanye je izid novega albuma že nekajkrat prestavil.

Pred tem je izbrisal vse pretekle objave, ki so se navezovale na novi glasbeni izdelek, in s kar 7,4 milijona oboževalcev delil sliko hiše, v kateri je odraščal z mamo Dondo West, ki je bila zaposlena kot profesorica na oddelku za angleški jezik na državni univerzi v Chicagu. Leta 2007 je umrla po zapletih zaradi estetske operacije, stara 58 let.

Westova objava si je v kratkem času nabrala kar 1,5 milijona všečkov, pod njo pa se je zvrstilo kar 40 tisoč komentarjev. Hiša, velika približno 150 kvadratnih metrov, je, odkar v njej ne stanujejo Westovi, kar nekajkrat spremenila svojo podobo. Donda jo je prodala pred osemnajstimi leti, nov lastnik pa je zanjo odštel nekaj več kot 100 tisoč evrov.

Hiša je bila leta 2018 v izredno slabem stanju.

Kanye je v hiši kot otrok preživel osem let. To je navedeno tudi v knjigi spominov njegove mame, ki je leta 2007 na knjižne police poslala biografijo Raising Kanye: Life Lessons from the Mother of a Hip-Hop Superstar. Leta 2011 je televizijska ekipa Westa celo spremljala, ko je znova stopil v hišo v družbi kolega Jay-Z-ja, objekt pa je bilo mogoče videti tudi v eni od epizod resničnostnega šova Kardashianovi.

Zadnji dve desetletji je hiša v izredno slabem stanju. Zgrajena je bila leta 1905, v njej pa so tri spalnice in ena kopalnica. Donda je domovanje prodala, potem ko se je Kanye v mladosti zapletel v prepir z fanti iz soseščine, saj se je zbala, da se bo sin pridružil eni od tolp. Zelo hitro sta našla hišo v kraju Blue Island in spremenila naslov bivališča.

Hiša pred obnovo.