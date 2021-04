Kanye West si po ločitvi od Kim želi zveze z umetnico

Sveže samski raper si po ločitvi želi zveze"z umetnico in kreativno osebo," so ameriškim medijem izdali njegovi prijatelji. "Tako bi lahko z njo govoril isti jezik," so še dodali. Potencialna nova ljubezen pa se bo morala srečati z visokimi pričakovanji zvezdnika. 43-letnik je namreč v preteklosti o sebi dejal: "Sem Michelangelo. Sem Picasso. Sem, brez dvoma in brez vprašanj, največji umetnik vseh časov. To v tem trenutku sploh več ni vprašanje. Je zgolj dejstvo."