Kanye West bo plačal šolanje hčerke pokojnega Georgea Floyda

Kanye Westse je odločil pomagati. V znamenju protestov proti rasizmu in policijskemu nasilju nad temnopoltimi je raper sporočil, da bo daroval dva milijona evrov za svojce treh pokojnih, ki so bili žrtve nasilja: Georgea Floyda, Ahmauda ArberyjainBreonne Taylor. Naredil pa je tudi celoten finančni načrt za izobraževanje hčerke pokojnega Georgea Floyda. Šestletni Gianni, ki je ostala brez očeta, bo omogočil, da se bo dobro izobrazila, je za People potrdil zvezdnikov predstavnik za medije. Poleg tega je West daroval nekaj denarja še nekaterim podjetjem, ki so v lasti temnopoltih podjetnikov, da bi jim pomagal v času koronakrize.

Kanye West, mož Kim Kardashian, se je za to potezo odločil po tem, ko je Amerika vstala in se uprla policijskemu nasilju in predvsem rasizmu, ki se dogaja v ZDA. George Floyd, moški, zaradi katerega so se protesti začeli, je umrl zaradi policijskega nasilja. Policist ga je namreč podrl na tla in mu na vratu klečal kar osem minut, čeprav je neoboroženi George rotil za življenje in kričal, da ne more dihati. Floyd je kasneje umrl v bolnišnici. To pa vsekakor ni osamljen primer policijskega nasilja nad temnopoltimi v Združenih državah. Stvari so se, kot poročajo tuji mediji, še poslabšale, odkar je Donald Trump postal predsednik ZDA.