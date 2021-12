Kanye bo znova rušil, novo domovanje ni po njegovem okusu

Kanye West si je nov dom v bližini otrok tako močno želel, da je zanj plačal kar slabe štiri milijone evrov. Hiša v prestižnem varovanem naselju Hidden Hills ima pet spalnic in štiri kopalnice. Zvezdnik je ob nakupu imel kar nekaj sreče, saj nepremičnina pred tem skoraj sedem desetletij ni bila naprodaj. Kanye je dodal kar 372 tisoč evrov nekdanjim lastnikom, samo zato, da si je končni nakup dokončno zagotovil.

Sedaj bo moral vložiti še nekaj dodatnih sredstev, saj se je odločil, da hišo zravna z zemljo in na posestvu zgradi popolnoma novo, ki bo ustrezala njegovemu prefinjenemu okusu. ''Hišo je kupil samo zaradi lokacije. Želel je biti blizu družine. Za novo zgradbo ima že svojo vizijo, z delom pa želi pričeti nemudoma,'' je za ameriške medije povedal njegov prijatelj.

Zvezdniku pa popolne prenove ali celo gradnja sanjskega doma ni tuja. Z nekdanjo ženo sta namreč hišo, v katerem je starleta po ločitvi tudi ostala, premišljeno prenavljala kar štiri leta. Med tem so živeli pri Kris Jenner, njuna pot do domovanja, ki zadošča zahtevnemu okusu, pa so gledalci lahko spremljali tudi v resničnostnem šovu Kardashianovi.