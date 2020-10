Kanye West: Bog želi, da postanem predsednik ZDA

Raper Kanye West je julija naznanil, da bo tudi sam kandidiral za predsednika Združenih držav Amerike in da se je pripravljen boriti zoper favorita Joeja Bidna in trenutnega predsednika Donalda Trumpa , ki ga je sicer dolgo časa tudi podpiral. "Verjamem, da je to moj poziv, da postanem vodja svobodnega sveta. Ne glede na to, kako veliko je moje občinstvo, ko sem v vlogi glasbenika, vplivneža, zvezdnika ali samo očeta in moža v svojem domu, mislim, da ne bi moglo biti boljšega časa, kot je zdaj, da na prestol sede vizionar, kot sem jaz." Dodal je, da s temi besedami ni želel reči, da pred njim ni bilo vizionarjev, in da njegov namen ni 'pomanjšati' Bidna in Trumpa, temveč da je tu samo zato, da utelesi božjo željo: "Bog me je vpoklical na to mesto."

Kanye je za revijo GQ povedal tudi, zakaj je tako pozno vložil svojo predsedniško kandidaturo: "Zaradi novega koronavirusa. Imel sem virus in sem bil doma v karanteni, med tem ko so mi bratranci pisali, kaj se dogaja, in me spodbudili, naj tudi jaz kandidiram. Kandidaturo sem dal za nekaj časa na stranski tir, ker me je doma oblivala mrzlica, tresel sem se, nenehno sem bil pod vročim tušem in jedel zelenjavne juhe. Koronavirus nas je vse presenetil. Vsem nam je prekrižal načrte. In potem sem začutil v srcu, da je to res božji klic."

Ko je prvič najavil svojo kandidaturo, je povedal, da namerava zgraditi še močnejšo državo in da bo to naredil z okrepitvijo ameriških družin. Da bo pomagal vsem, ki so pomoči potrebni in da bo lahko le tako skupaj z ljudmi zgradil močno Ameriko."Da bi uresničili sanje, moramo imeti vizijo. Z molitvijo bomo vrnili vero v naše ljudstvo. Kot ljudje smo poklicani k nečemu večjemu, kot se nam zdi. Morali bi biti služabniki eden drugega. Morali bi se spodbujati, se dvigati. Obrniti se moramo k veri in postali bomo narod, kakršnega si želi Bog."