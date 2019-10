Kanye West: Brez dvoma sem največji umetnik vseh časov

GlasbenikKanye West je tvitnil, da njegov novi album Jesus is King (Jezus je kralj) prihaja na prodajne police konec tedna. Objavil je tudi seznam pesmi zelo religiozne – On God, God Is, Follow God, Jesus is Lord... Poleg tega pa je najavil tudi dokumentarni film oziroma poglobljen intervju, v katerem je govoril o svoji glasbi, veri, politiki in družini.

V intervjuju je znova poudaril, kako velik umetnik je: "Brez dvoma sem največji umetnik vseh časov. V tem trenutku to sploh ni vprašanje. To je dejstvo," je bil suveren, nato pa se je dotaknil tudi svoje morebitne politične kariere – že pred časom je namreč namigoval, da ga mika kandidatura za predsednika ZDA, to je zdaj znova potrdil: "Prišel bo čas, ko bom predsednik ZDA in se bom spomnil ljudi, ki niso razumeli, kaj mi umetniki delamo."

V pogovoru se je tudi svojega zakona. "Kar sem se naučil iz petih let zakona, je to, da je zakon največja vez. Bog naj je dal to vez, da imamo nekoga, da ga lahko pokličemo, da nas pokliče, nekoga, ki mu lahko potožimo, nekoga, s katerim bomo rasli in vzgajali svoje otroke." Priznal pa je tudi, kakšne težave je imel zaradi odvisnosti od pornografije: "Zame je bil Playboy tisti, ki me je pahnil v odvisnost od pornografije. Moj oče je pustil Playboy na vidnem mestu, ko sem imel šele pet let, in to je vplivalo na skoraj vsako izbiro, ki sem jo naredil v življenju. Od petega leta starosti pa vse do zdaj, poskušam to rešiti. Z Bogom sem lahko premagal stvari, ki so me popolnoma obvladovale." Dodal pa je tudi, da je smrt matere poglobila njegovo odvisnost: "Nekateri so se utopili v drogah, jaz sem se utopil v odvisnosti od pornografije."