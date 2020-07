Kanye West dejal, da bo kandidiral za predsednika ZDA

Raper Kanye West , ki je sicer odkrit podpornik Donalda Trumpa , je sedaj postal njegov tekmec na letošnjih ameriških predsedniških volitvah, ki bodo potekale 3. novembra. "Zdaj moramo uresničiti obljubo Amerike, ali bomo zaupali Bogu, poenotili našo vizijo in gradili svojo prihodnost," je zapisal v objavi Kanye, "Kandidiram za predsednika ZDA." Svoj zapis je pospremil z ameriško zastavo in oznako 'vizija 2020'.

Pri njegovi odločitvi ga podpira tudi njegova soproga, zvezda resničnostnega šova, Kim Kardashian West , ki je na njegove besede odgovorila z ameriško zastavo. Njegovi podporniki so skeptični glede njegove izjave, saj je kandidaturo napovedal le štiri mesece pred volitvami in niso prepričani, ali misli resno, ali ne. Prav tako ni jasno, ali je 43-letnik že vložil kakršno koli uradno dokumentacijo, da bo nastopil na volilni listi države. V številnih zveznih državah rok za dodajanje neodvisnih kandidatov še ni potekel.

Zakonca Kanye West in Kim Kardashian West.

Podporo mu je na Twitterju izrekel tudi Elon Musk, prvi mož Tesle, ki je tvitnil: "Imaš mojo popolno podporo!"

Zakonca West sta leta 2018 sicer obiskala Belo hišo, kjer sta s Trumpom govorila o reformah zapora. Tedaj je trenutni predsednik izkazal naklonjenost raperju in dejal: "Obožujem tega človeka." Na vprašanje, ali bi bil Kanye primeren kandidat, pa je Trump dejal: "Lahko bi bil."Na to pa mu je pred takrat glasbenik odgovoril: "Šele po letu 2024. Nehajmo skrbeti za svojo prihodnost. Vse, kar resnično imamo, je današnji dan."Kot kaže, pa si je zvezdnik premislil in kandidaturo vložil nekoliko prej.

Kanye je sicer znan po svojih religioznih izjavah. Lani se je spreobrnil v kristjana in sprejel krščanstvo kot svojo edino vero. Od svoje spreobrnitve dalje nenehno omenja Jezusa in javno govori o tem, kako mu je slednji pomagal na poti do uspeha.