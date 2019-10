'Kanye West dela za boga!'

Kontroverzni raper Kanye West je v ameriški pogovorni oddaji spregovoril o tem, kako ga je vera v boga rešila pred dolgovi in mu prinesla slavo. ''Bog me uporablja kot človeško sredstvo ... Z najbolj skromnimi besedami lahko povem, da me bog uporablja, da bi se postavljal,'' je svoj odnos z bogom opisal voditelju Jamesu Cordenu.