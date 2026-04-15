Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kanye West do nadaljnjega preložil koncert v Marseillu

Marseille, 15. 04. 2026 13.53 pred 13 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Kanye West

Ameriški raper Kanye West je zaradi vse večjega političnega nasprotovanja prestavil koncert, ki je bil napovedan 11. junija v francoskem Marseilleu. Odločitev je sporočil na omrežju X, potem ko so zaokrožile informacije, da skuša notranji minister države Laurent Nunez preprečiti njegov nastop zaradi njegovih antisemitskih pripomb.

"Po dolgem razmišljanju in premisleku je izključno moja odločitev, da do nadaljnjega preložim koncert v Marseillu," je raper zapisal na omrežju X. Kanyeja Westa so ostro kritizirali zaradi njegovih antisemitskih izjav in izrazov občudovanja Adolfa Hitlerja, poročajo tuje tiskovne agencije. Župan Marseilla Benoit Payan je marca tudi poudaril, da njegov nastop v mestu ni dobrodošel.

Kanye West
Kanye West
FOTO: AP

"Ne dovolim, da bi Marseille postal platforma za produkcijo tistih, ki spodbujajo sovraštvo in neodpustljiv nacizem," je župan tedaj zapisal na omrežju X. V začetku meseca so raperju že zavrnili vstop v Veliko Britanijo zaradi njegovih izpadov, preteklih antisemitskih komentarjev in poveličevanja nacizma, potem ko so ga angažirali za nastop na londonskem festivalu Wireless to poletje. Zatem so odpovedali še celoten festival. Premier Keir Starmer je njegov angažma označil za "zelo zaskrbljujoč".

Maja lani je raper izdal pesem z naslovom Heil Hitler, le nekaj mesecev zatem, ko je na svoji spletni strani oglaševal majice s svastiko. Pesem so prepovedale vse večje pretočne platforme, West pa je kasneje izrazil obžalovanje zaradi svojega vedenja in ga pripisal nediagnosticirani možganski poškodbi in nezdravljeni bipolarni motnji.

Letos je raper nastopil v ZDA in Ciudad de Mexicu.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677