Kanye West do nadaljnjega preložil koncert v Marseillu

"Po dolgem razmišljanju in premisleku je izključno moja odločitev, da do nadaljnjega preložim koncert v Marseillu," je raper zapisal na omrežju X . Kanyeja Westa so ostro kritizirali zaradi njegovih antisemitskih izjav in izrazov občudovanja Adolfa Hitlerja , poročajo tuje tiskovne agencije. Župan Marseilla Benoit Payan je marca tudi poudaril, da njegov nastop v mestu ni dobrodošel.

"Ne dovolim, da bi Marseille postal platforma za produkcijo tistih, ki spodbujajo sovraštvo in neodpustljiv nacizem," je župan tedaj zapisal na omrežju X. V začetku meseca so raperju že zavrnili vstop v Veliko Britanijo zaradi njegovih izpadov, preteklih antisemitskih komentarjev in poveličevanja nacizma, potem ko so ga angažirali za nastop na londonskem festivalu Wireless to poletje. Zatem so odpovedali še celoten festival. Premier Keir Starmer je njegov angažma označil za "zelo zaskrbljujoč" .

Maja lani je raper izdal pesem z naslovom Heil Hitler, le nekaj mesecev zatem, ko je na svoji spletni strani oglaševal majice s svastiko. Pesem so prepovedale vse večje pretočne platforme, West pa je kasneje izrazil obžalovanje zaradi svojega vedenja in ga pripisal nediagnosticirani možganski poškodbi in nezdravljeni bipolarni motnji.

Letos je raper nastopil v ZDA in Ciudad de Mexicu.