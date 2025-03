Kanye West dvojčka Beyonce in Jay-Z-ja označil za omejena

Kanye West je prek družbenega omrežja X napadel dvojčka Beyonce in Jay-Z-ja . Nad njegovimi neprimernimi objavami naj bi bila močno zgrožena njegova nekdanja žena Kim Kardashian , ki naj bi jo njegove besede močno zmotile, predvsem zato, ker se je spravil na otroke, je vir blizu resničnostne zvezdnice zaupal Page Six . "Kim ima dovolj in ni več poskušala biti razumna s Kanyejem, ko gre za komunikacijo," pravi poznavalec.

44-letnica naj bi menila, da so objave reperja, s katerim ima štiri otroke, šokantne in žaljive ter nesprejemljive ne glede na to, kakšen spor ima z Beyonce in njenim možem. 47-letni West je podvomil o mentalni sposobnosti 7-letnih dvojčkov hčerke Rumi in sina Sira, preden je izbrisal objavo in jo kasneje v zgodnjih jutranjih urah še enkrat delil in jo ponovno izbrisal.

Vendar pa je dobitnik grammyja – ki se zdaj imenuje Ye – pojasnil, da sovražnega zapisa ni izbrisal zato, da bi bil dobra oseba. "Vsi morajo vedeti, da sem umaknil objavo o družini Jay Z-ja in Beyoncé ... ker je obstajala možnost, da bo moj profil na Twitterju blokiran," je pojasnil.