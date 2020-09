Kanye West ima po seriji neprimernih tvitov onemogočen dostop do Twitterja

Številne uporabnike Twitterjain tudi Instagrama je presenetil videoposnetek, na katerem Kanye nazorno urinira po eni od svojih 21 grammy nagrad. Med drugim je s tem želel poslati sporočilo produkcijskim hišam, ki naj bi imele v lasti večinski del njegove glasbe, in celotni glasbeni industriji, za katero je prepričan, da je rasistično naravnana zaradi direktorjev, ki so v veliki večini belopolti.Kljub temu pa po poročanju TMZ-ja to ni bil glavni razlog, da je Kanye Westza 12 ur blokiran naTwitterju.