Kanye West in Bianca Censori: 'Ločitev na obzorju'

Kljub temu da točnih informacij o domnevnem razhodu in o tem, kaj ga je povzročilo, ni, naj bi vzrok tičal v tem, da se raper namerava preseliti v Tokio in se ločiti od Biance. Da med zakoncema ni tako, kot je bilo včasih, ko sta bila nerazdružljiva, potrjuje tudi dejstvo, da so raperja v javnosti večkrat videli samega, prav tako naj bi sam že večkrat odpotoval v japonsko prestolnico. Par so sicer skupaj v javnosti nazadnje videli 20. septembra.

Spomnimo, Kanye, ki je bil pred tem poročen z zvezdnico Kim Kardashian in ima z njo tudi štiri otroke, in Bianca sta z novico o poroki presenetila decembra 2022, od takrat pa sta prah večkrat dvignila z opravami, ki sta jih nosila v javnosti; predvsem Bianca, ki je večkrat pokazala veliko gole kože in celo sprožila debato o tem, ali jo Kanye s takšnim načinom oblačenja izkorišča.