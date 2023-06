Kanye West in Bianca Censori v bizarnih oblačilih v cerkvi

Ne glede na to, da smo od razvpitega raperja Kanyeja Westa navajeni vsega mogočega tako v modnem smislu kot tudi v povsem vsakdanjih življenjskih odločitvah, je ponovno presenetil. Tokrat je z izbiro svoje modne oprave ob prihodu na nedeljsko mašo pustil odprtih ust ostale obiskovalce, da je bila mera polna, pa je s svojo opravo za dodatno bizarnost poskrbela tudi njegova žena Bianca Censori .

Nekdanji mož resničnostne zvezdnice Kim Kardashian je za obisk cerkve izbral črne oprijete hlače, ki so spominjale na smučarsko spodnje perilo, oziroma pajkice, ki so bile potegnjene čez stopala. Zraven je oblekel črno majico s podloženimi rameni in napisom Polizei, kar v prevodu pomeni policija. Kakšnih posebnih čevljev ob omenjeni opravi zvezdnik očitno ni potreboval.