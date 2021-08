Kanye West in Irina Shayk sta se po dveh mesecih razšla

Kanye West in Irina Shayk naj bi že od samega začetka vedela, da je njuno druženje le neobvezna poletna romanca. Vedela naj bi, da se njun odnos ne bo poglobil, so neimenovani viri povedali za Us Weekly, People in Entertainment Tonight.

Westova romanca z Irino je njegova prva po razhodu z nekdanjo ženo Kim Kardashian. Novica, da naj bi se razšla, je odjeknila le nekaj dni po tem, ko so paparaci Westa ujeli na kosilu s Kim.

"Kanye in Irina sta končala, a v resnici nista nikoli niti začela zveze. Nikoli ni bilo nič resnega," je povedal vir in dodal, da je Irina kaj kmalu ugotovila, da nista najboljši par, in se je odločila, da temu naredi konec. "Kanye in Irina sta se od začetka samo zabavala in sta vedela, da iz tega ne bo nastalo nič resnega. Oba sta se posvečala svoji karieri in se v prostem času dobivala. Hotela sta prijateljstvo brez obvez in to sta tudi imela. Nikoli se ni zdelo, da bi iz tega lahko nastalo kaj resnejšega."

Drugi vir pa je povedal, da manekenka in glasbenik ostajata prijatelja, da pa se West veliko posveča svojim otrokom, kar naj bi bil tudi razlog za večerjo z nekdanjo ženo Kim.