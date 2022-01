Kanye West in Julia Fox na slavnostni preprogi prvič skupaj kot par

Zaljubljenca Kanye West in Julia Fox sta za to priložnost izbrala enak modni stil.

Številni oboževalci so na družbenih omrežjih primerjali njun videz z videzom, ki sta ga Britney Spears in Justin Timberlake nosila na podelitvi ameriških glasbenih nagrad leta 2001, ko sta bila še par.

Tudi 44-letni raper Kanye West, ki si je uradno spremenil ime v Ye , je posegel po jakni iz jeansa in kavbojkah ter svojemu 'modnemu' videzu dodal črne rokavice, sončna očala in ogromne škornje.

Slavni raper Kanye West in igralka Julia Fox sta odpotovala v Pariz, kjer sta se udeležila modne revije jesen/zima 2022/2023 priznane modne hiše Kenzo. Za to posebno priložnost sta se tudi uskladila, saj sta oba posegla po oblačilih iz jeansa.

"Britney in Justin sta bila pri tem boljša," je nekdo zapisal na Twitterju, sicer pa vemo, da je stvar okusa in da imajo vsake oči svojega malarja. Druga oseba pa je komentirala: "Britney in Justin sta Julii in Ye-ju utrla pot."

Slavni parček se je v javnosti pojavil po tem, ko je Foxova jasno povedala, da s slavnim raperjem ni samo zaradi denarja. "Ljudje govorijo: 'Oh, v tem si samo zaradi slave, v tem si zaradi moči, v tem si zaradi denarja.' Ljubčki, z milijarderji sem hodila vse svoje odraslo življenje, bodimo iskreni," je dejala v petkovi epizodi svojega podcasta Forbidden Fruits.

"Smešno je, ker dobivam vso to pozornost, a v resnici mi je vseeno," je nadaljevala in dodala, da je bolj osredotočena na ustvarjanje umetnosti. "Glejte moj film, preberite mojo knjigo. To me zdaj bolj vznemirja, kot da ste osredotočeni name. Prav vseeno mi je."

Foxova in West sta se v razmerje spustila v začetku tega meseca. Kanye je bil pred tem poročen s Kim Kardashian, Foxova pa s Petrom Artemievem.