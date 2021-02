Kanye West iz družinskega doma preselil 500 parov superg

Kim, ki je bila pred kratkim s preostalim klanom Kardashian-Jenner na eksotičnem potovanju na otokih Turks in Caicos, je tako svojemu nekdanjemu partnerju ponudila obilico prostora in miru, da odstrani predmete, ki so v njegovi lasti: ''Oba sta čutila, da bo manj drame, če se eden od njiju med tem procesom umakne,'' je za ameriške medije dejal skupni prijatelj.

Raper pa naj ne bi s seboj vzel vseh stvari, ki so se pred tem nahajale v družinskem domu, ampak samo nekatere, zanj najpomembnejša med temi je zagotovo njegova neverjetna kolekcija obutve. Paparaci so ga med procesom ujeli pri pristanku z zasebnim letalom, ki je bilo opaženo na losangeleškem letališču Van Nuys.

Kardashianova je na svojem Instagramovem profilu pred kratkim pokazala svojo ogromno garderobno omaro. Nekateri oboževalci pa so opazili podobnost notranjosti z omaro nekdanjega soproga, saj jo je ta leta 2019 predstavil gledalcem šova z Davidom Lettermanom. Mnogi so zato mnenja, da je Kim Kanyeja že izselila in svojo bogato kolekcijo oblačil in obutve preselila v prostor, ki je nekoč pripadal njemu.