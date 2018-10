Kanye West izgubil stik z realnostjo: izbrisal račun na Instagramu in Twitterju

Kontroverzni reper je v javnosti dvignil veliko prahu s številnimi dejanji, kot je bila izjava o temnopoltih sužnjih, o katerih je ponesrečeno dejal, da so se za suženjstvo odločili in da je bilo to obdobje 'stvar izbire'. V sovpadajočem času je izrazil tudi odkrito podporo predsedniku Donaldu Trumpu, ki je javno nastopal s protimigrantsko retoriko in požel neodobravanje širše javnosti. Kot izvršni producent je za naslovnico novega albuma glasbenika Pushe T izbral fotografijo kopalnice pokojne pevke Whitney Houston, v kateri se je le-ta drogirala in s tem v svet ponovno poslal sporočilo, ki si ga je vsak razlagal po svoje. Medtem, ko so nekateri redki posamezniki v njegovih potezah prepoznali umetnost, je prevladovalo večinsko mnenje, da se je Kanyeju dokončno začel megliti razum.

Ob spoznanju, da so tako njegove besede kot dejanja izzvala več ogorčenja in neodobravanja kot podpore in privrženosti in da je zaradi negativnih odzivov začel toniti čedalje globlje v odvisnost od objavljanja popravkov vsega izrečenega in storjenega na družbenih omrežjih, se je odločil izbrisati uporabniška računa na Instagramu in Twitterju. Temu naj bi botrovalo tudi dejstvo, da je zaradi konflikta z zunanjim svetom začel posvečati čedalje manj časa svoji družini: soprogi Kim Kardashian ter otrokom Chicago, Saintu in North.