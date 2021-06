Kanye West je bil z Irino Shayk v zvezi že pred Kim Kardashian

Po tem, ko sta zvezdnika skupaj preživela nekaj dni v Franciji, kjer je raper praznoval svoj 44. rojstni dan, so se v javnosti pojavila ugibanja o njunem poznanstvu. Kanye in Irina naj bi bila v zvezi, še preden je v njegovo življenje prišla Kim Kardashian. Irina je predstavljala njegovo blagovno znamko, pojavila pa se je tudi v videospotu za pesem Power.

Kanye West je rojstni dan proslavil z Irino Shayk, kar je presenetilo številne oboževalce. V ameriških medijih so se celo pojavile informacije, da je par skupaj že nekaj tednov, sedaj pa je v glasbenih krogih znova oživel spomin na obdobje, ko sta se Kanye in Irina prvič spoznala in pričela svojo romanco. 44-letnika so z devet let mlajšo manekenko opazili med oddihom v Provansi, družbo pa jima je delalo nekaj ljudi iz njegove oziroma njene ekipe. Čeprav je njun skupni oddih šokiral oboževalce para Kardashian-West, pa poznanstvo Westa in Shaykove ni sveže.

icon-expand Kanye West je sveže zaljubljen. Irina mu je všeč že več kot desetletje. FOTO: Profimedia

''Kanye je bil z Irino, že preden je bil v zvezi s Kim. Dvoril ji je že pred precej časa,'' je potrdil vir iz glasbenih krogov. Manekenka ruskih korenin pa je z Westom v preteklosti sodelovala ob različnih priložnostih. Njuno poznanstvo traja že desetletje, bila je del kampanje njegove znamke Yeezy, pojavila pa se je tudi v njegovem videospotu iz leta 2010 za pesem z naslovom Power.

Zvezdnik je njeno ime omenil tudi v skladbi Christian Dior Flow, besedilo pa se glasi: ''I wanna see Irina Shayk next to Doutzen [Kroes],'' (Irino Shayk bi želel videti ob Doutzen Kroes, op. a.). Kljub bogati skupni zgodovini se je njuna romanca pred leti hitro zaključila. Manekenka je kmalu zatem skočila v zvezo z nogometašem Cristianom Ronaldom, Kanye pa se je leta 2012 v javnosti prvič pojavil s Kim.

icon-expand Shaykova je bila do leta 2019 v zvezi z Bradleyjem Cooperjem, skupaj imata tudi otroka. FOTO: Profimedia

Poznavalci modne in glasbene industrije menijo, da bi jima ljubezenska zveza ter glasne govorice o njunem razmerju pomagale do še večje prepoznavnosti ter možnosti, da povečata področje svojega delovanja. Irinina kariera in številke na pogodbah se lahko zaradi romance hitro povzpnejo, Kanye pa si lahko obeta, da se mu bo po ločitvi in govoricah, povezanih s klanom Kardashian-Jenner, povrnil ugled.

Irina Shayk, ki ima otroka z igralcem Bradleyjem Cooperjem, s katerim se je razšla leta 2019, je v zabavni industriji znana kot mirna oseba, katere prioriteta je materinstvo. Svojo zasebnost močno skriva, o svojih razmerjih pa ni v preteklosti še nikoli javno govorila.

Prijatelji jo opisujejo tudi kot ambiciozno, delovno in pametno žensko, ki pogosto razkriva tudi svojo kreativno plat, ravno ustvarjalnost pa je nekaj, kar je raper močno pogrešal pri svoji nekdanji soprogi.