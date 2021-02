Kanye West je od razhoda s Kim Kardashian zelo tesnoben in žalosten

"Kanye ni v redu. Zelo je tesnoben in žalosten. Zdaj ve, da je zakon res končan in da zadeve ne more več popraviti. Prav tako se dobro zaveda, kaj je izgubil s tem, ko bo izgubil Kim," je povedal vir za omenjeno revijo.

"Preprosto nista več na enaki strani, njuni pogledi na življenje so se spremenili. Njune želje za prihodnost te družine so drugačne, in Kim je to sprejela."Kim je v zadnjem letu s Kanyejem pretrpela veliko, saj je imela kar nekaj javnih epizod bipolarne motnje, s katerimi jo je osramotil. A Kim mu je vedno stala ob strani in ga vedno branila pred svojo družino:"Ne samo javno, tudi zasebno ga je vedno branila. Stala mu je ob strani v trenutkih, ko mu marsikatera druga ženska ne bi."

Kot pravijo viri blizu zakoncema, upanja za prihodnost ni več. To naj bi zdaj dojel tudi Kanye. So pa potrdili, da za zdaj še nihče od njiju ni vložil ločitvenih papirjev, a da to ne pomeni, da med njima ni konec.

Kim in Kanye ostajata v dobrih odnosih in Kim raperju ne onemogoča stika z otroki. "Kanye svoje otroke redno kliče, Kim nima nič proti, samo noče, da bi na njih imel preveč negativen vpliv. Kar zadeva otroke, sta se lepo dogovorila."