Kanye West med javnim govorom dejal, da je v zakonu s Kim delal napake

Kanye West se je udeležil tradicionalnega dogodka pred zahvalnim dnevom v revni soseski Skid Row v Los Angelesu, kjer je stopil tudi pred mikrofon. A zvezdnikov nastop tokrat ni bil glasbeni. 44-letni raper je spregovoril o svoji družini, napakah, ki jih je naredil in o tem, da si bog želi, da bi se s skorajda nekdanjo ženo Kim Kardashian pobotala in ponovno zaživela kot družina.

"Bog si želi, da bi se lahko v razmerjih odkupili. Vsi delamo napake. Jaz sem delal napake. V javnosti sem počel stvari, ki za moža niso sprejemljive, a tukaj pred vami stojim, da bi svojo zgodbo spremenil," je med govorom na dobrodelni prireditvi dejal West in dodal, da ni vedel, da bo povabljen na oder.

Zvezdnik je poudaril, da televizijskim mrežam, ki predvajajo resničnostne šove o družini Kardashian-Jenner, ne bo dovolil, da pišejo zgodbo njegove družine. "Sem pričevalec svojega domovanja," je dejal, v mislih pa je imel dom, ki sta ga ustvarila s Kim Kardashian. "Če lahko sovražnik uniči Kimye, bo milijon družin čutilo, da je to v redu. A ko bo bog Kimye ponovno združil, bo to vplivalo na več milijonov družin, ki se bodo potrudile premagati ovire in ostati skupaj. Prihranjena jim bo travma, ki jo hudič uporablja za nesrečo ljudi, ki jo gledamo, ko ljudje stopajo preko brezdomcev ob vhodu v Guccijevo trgovino," je svoj govor zaključil raper.