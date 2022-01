Kanye West na hčerino zabavo prišel po zaslugi Kylie in Travisa

West, ki mu je sodišče odobrilo, da lahko uporablja ime Ye, je opazil, da so se "vsi imeli super" in da je bil "vesel, da je tam" . "Moje življenje je osredotočeno na moje otroke," je dodal. "In pravkar sem se imel super."

"Pravkar sem videl vse. Bili so Kris (Jenner) in Corey (Gamble) ter Kylie. Kylie me je spustila noter, takoj ko sem prišel tja, ker me je varnostna služba še enkrat zaustavila."

"Trenutno sem tako vesel, pravkar sem prišel s Chicagine zabave," je 44-letni Kanye West sporočil v videu (po poročanju Hollywood Unlocked). "Moram se zahvaliti Travisu Scottu, da mi je poslal naslov in točno uro ter poskrbel, da sem lahko podoživel rojstni dan s svojo hčerko."

Slavni raper Kanye West , ki je trdil, da ni bil povabljen na praznovanje 4. rojstnega dne svoje hčerke Chicago , se je zahvalil Travisu Scottu , ker mu je dal podrobnosti glede same lokacije zabave, Kylie Jenner pa zato, ker mu je omogočila dostop do praznovanja.

"Svoji hčerki želim samo javno voščiti za rojstni dan," je dejal v videu na Instagramu in trdil: "Nisem smel vedeti, kje je njena zabava." Med drugim pa je potožil, da je to vplivalo tudi na njegovo zdravje. Dejal je, da je to težavo izpostavil na spletu, ker je potreboval podporo.

"Poklical sem Kim, poslal SMS varuškam, po telefonu sem se slišal s Tristanom (Thompsonom), rekel je, da bo vprašal Khloe Kardashian," je trdil in potožil, da ga skrbi, da si bo njegova hčerka za vedno zapomnila njegovo odsotnost, če ga ne bo na njeni zabavi.

Potem ko je video postal viralen, so viri za Page Six potrdili, da se je zvezdnik udeležil slavja svoje najmlajše hčerke, kar je razvidno tudi s fotografij, ki so prišle v medije. Chicago, ki je 15. januarja dopolnila štiri leta, je praznovanje združila s svojo sestrično Stormi, ki bo 1. februarja prav tako dopolnila štiri leta. Ker je njena mamica Kylie Jenner visoko noseča, se je očitno odločila, da je bolje, da deklici praznujeta skupaj, kot da bi Stormi zaradi rojstva bratca ali sestrice v prihodnjih dneh ostala brez praznovanja.

"Kanye naj bi Chi prevzel ob 16. uri," je povedal vir. "(Kanye in Kim) sta se vnaprej dogovorila, da bosta za hčerko imela dve ločeni praznovanji in to je bila njegova ideja."

Vir blizu njiju je povedal: "Kim je bila šokirana, da jo je (Kanye) v živo obtoževal, ko pa je bila od samega začetka njegova ideja, da ima dve ločeni zabavi. Svojo bo imela na začetku dneva, on pa je Chi pripravljal svojo ločeno zabavo. Nihče mu ni poskušal preprečiti prihoda."

Raperja so tako opazili na rojstnodnevni vrtni zabavi za Stormi in Chicago, ki so jo gostili na domu Kylie Jenner. Kim stoji, oblečena v črno, le nekaj metrov od bivšega Kanyeja, ki se smeji v družbi prijateljev. Kylie je bila za to posebno priložnost oblečena v roza oblačila. Kanye je bil na zabavi približno dve uri, nato pa je odšel s svojim vozilom.