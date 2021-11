Kanye West na Instagramu ne sledi več Kim Kardashian

Ali je druženje med 41-letno Kim Kardashian in 27-letnim Petom Davidsonom več kot le prijateljsko, zvezdnika še nista povedala, a je to očitno zelo prizadelo njenega skoraj nekdanjega moža, Kanyeja Westa . 44-letni raper je pred dnevi gostoval v podcastu Drink Champs , v katerem je Kim še vedno imenoval 'moja žena', pozneje pa je nehal slediti njenemu profilu na Instagramu.

Čeprav so govorice o romanci med Kardashianovo in Davidsonom vedno glasnejše, saj so ju že večkrat opazili skupaj v javnosti, se West očitno še vedno oklepa upanja, da bosta z materjo njegovih štirih otrok znova našla skupno pot. Med gostovanjem v podcastu je dejal: "Moji otroci si želijo, da bi njihovi starši ostali skupaj. Tudi jaz si želim, da bi bila skupaj."

Kim je februarja po sedmih letih zakona vložila zahtevo za ločitev, kot razlog pa navedla nepremostljive razlike med zakoncema. Odločitev naj bi bila neizbežna, par pa se je dogovoril za deljeno skrbništvo nad svojimi štirimi otroki. Zvezdnico in 27-letnega igralca so začeli povezovati pred kratkim, ko sta skupaj obiskala enega največjih dogodkov ob noči čarovnic v Kaliforniji.

Pridružili so se jima tudi skupni prijatelji, med njimi pa sta bila Kimina sestra Koutrney in njen zaročenec Travis Barker. Namigovanja, da gre za več kot le prijateljsko druženje, je podžgala fotografija Kim in Peta, ki se na vlakcu smrti držita za roke. Pozneje so ju fotografi ujeli še med druženjem v New Yorku.