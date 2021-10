Kanye West na letališčih z grozljivo masko

44-letni raper je že v nedeljo na letališču v Benetkah pritegnil ogromno pozornosti, ko je na sebi imel zelenkasto-modro masko, ki je v celoti zakrila njegov obraz in ušesa.

Medtem ko je sodišče Kanyeju Westu odobrilo, da lahko svoje ime spremeni v Ye , je ta očitno že pripravljen na praznik noč čarovnic, ki ga v Ameriki praznujejo konec meseca. No, šalo na stran. Ampak zvezdnik je zaradi nošenja nenavadnih mask te dni v središču pozornosti.

West je za na letalo nosil usnjeno jakno, črne kavbojke s spranim vzorcem in visoke škornje, čez ramo pa je nosil črno torbo.

Po poročanju portala Page Six je zvezdnik za prevoz z letališka izbral kar taksi, kar je eden redkih načinov prevoza, za katerega bi se zvezdnik njegovega kova sploh odločil. Sodeč po njegovi maski, se verjetno ni bal, da bi voznik trenil z očesom, ker bi ga prepoznal. Mogoče se ga je prej celo ustrašil, saj je s to masko videti popolnoma neprepoznaven.

Ko so ga fotografi znova opazili v ponedeljek, tokrat na letališču v New Yorku, pa je nosil nekoliko drugačno masko, ki jo je prilagodil, da je lahko imel na glavi še slušalke. K svojemu videzu je dopolnil kapo s šiltom, na kateri je bil napis "Prijateljstvo". Kot kaže, gre za spominek iz berlinskega glasbenega festivala Atonal, ki se ga je udeležil.

Kanye je očitno velik ljubitelj mask, saj je eno, bleščečo, uporabil že na svoji turneji Yeezus leta 2013. V zadnjih mesecih pa so ga že večkrat fotografirali in opazili z masko, ki jo je uporabil ne glede na vremenske razmere in ob različnih priložnostih.

Julija se je na primer udeležil modne revije prestižne modne hiše Balenciaga, kamor je prišel v drugi maski, ki je v celoti prekrila njegov obraz. Ta 'modni' videz je združeval logotip Harley-Davidsona z neko vrsto velike mačke.

Potem so seveda prišle na vrsto različne maske, ki jih je nosil za poletne dogodke, kot je poslušanje njegovega novega albuma Donda v Atlanti. Za to priložnost je celo prepričal, da je njegov stil posnemala njegova nekdanja žena Kim Kardashian, ki pa je nato še na modni dogodek leta Met Gala septembra prišla vsa zakrita in prav tako v oblačilih Balenciage.