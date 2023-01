Kanye West na zasebni poroki v zakon z oblikovalko svojega podjetja

Censorijeva naj bi za Westovo podjetje delala že od leta 2020, poroča Daily Mail , do pred kratkim pa naj bi sedaj svetlolaska imela rjave dolge lase. Kot so za TMZ povedali viri blizu mladoporočencev, naj bi si par pred kratkim z zasebnim obredom obljubil večno zvestobo, njun zakon pa ni veljaven, saj na uradu niso prejeli njunega poročnega lista.

Kot so še razkrili viri, 45-letnik Bianco obravnava kot svojo ženo, ko so ju pred kratkim med skupnim kosilom v eni izmed restavracij na Beverly Hillsu ujeli fotografi, pa sta oba nosila poročna prstana, ta pa naj bi simbolizirala njuno predanost drug drugemu po obredu.

Glasbenik in njegova nekdanja žena, ki sta se poročila leta 2014, sta novembra 2022 uradno zaključila vse postopke ločitve. Pred poroko sta bila par tri leta, skupaj pa imata štiri otroke, in sicer devetletno North, sedemletnega Sainta, štiriletno Chicago in triletnega Psalma. Po skoraj leto dni dolgi bitki za skrbništvo bo Kim mesečno prejemala 185 tisoč evrov preživnine za otroke, skrbništvo pa si bosta delila enakovredno, prav tako bosta imela enak dostop do otrok.