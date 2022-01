Kanye West na zmenku s 13 let mlajšo Julio Fox

Kanye West in Julia Fox sta si s skupino prijateljev na Broadwayu ogledala predstavo Jeremyja O. Harrisa z naslovom Slave Play , nato pa sta se odpravila na večerjo v restavracijo Carbone, poroča Page Six .

Za zvezdnika je bil to prvi zmenek v New Yorku, kjer je Julia Fox prvotno tudi nastanjena. Že pred dnevi so ju opazili skupaj, ko sta bila na zmenkih v Miamiju. Skupaj s prijatelji sta se tokrat po predstavi pred gledališčem August Wilson, kjer igrajo predstavo Slave Play , usedla v črno terensko vozilo znamke SUV, večer pa so nadaljevali v restavraciji Carbone. Med potjo se niso uspeli izogniti spretnim paparacem, ki že več dni spremljajo vsak korak novega parčka na sceni.

Tokrat so ju ujeli v New Yorku.

44-letnega Westa in 31-letno Foxovo so prvič opazili v soboto zvečer v Miamiju, ko sta obedovala v restavraciji Carbone. Vir je takrat za TMZ povedal, da zmenek ni bil "nič resnega", Foxova pa je naslednji dan na vprašanje paparaca, ali je v planu tudi drugi zmenek, odgovorila: "Ne vem."

Toda le dan pozneje je portal Page Six ekskluzivno objavil novico, da sta si Kanye in Julia dala priložnost in da se v resnici sestajata.

"Julia in Ye sta par," je za Page Six ekskluzivno povedal vir blizu Foxove. "Oba sta ravnokar končala nekdanje zveze in sta si zelo pomagala pri okrevanju. "Sta nekakšni sorodni duši in prijetno ju je gledati." Tretji vir pa je dodal, da je odnos med njima precej resen in da bi lahko svojo zvezo kmalu tudi uradno obelodanila na Instagramu.

West je še vedno sredi ločitve od Kim Kardashian, medtem ko se Foxova na podoben način razhaja s Petrom Artemievem, očetom njenega sina. Videli bomo, ali bodo Westove nedavne in zelo javne prošnje, da si želi znova pridobiti naklonjenost nekdanje soproge Kim, vplivale na njegov odnos s Foxovo ali ne.