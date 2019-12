Kanye West napovedal predbožično opero z biblijsko vsebino

OperaMary je po sami vsebini izrazito biblijska in predstavlja zgodbo o Jezusovem rojstvu. Kanye West, ki je že pred časom opozoril na dejstvo, da mu je vera zelo blizu in da je za vse svoje dosežke hvaležen predvsem bogu, je želel v svojem novem glasbenem projektu združiti več elementov: opero, prefinjeno umetnost, moderni ples in gospel.

West je oktobra letos izdal nov album z naslovom Jesus Is King, ki je le nekaj dni kasneje pristal na vrhu številnih glasbenih lestvic. Obenem je bil to njegov deveti album, ki je nemudoma pristal na vrhu lestvice Billboard 200, s čimer se je Kanye izenačil z rekordom, ki ga je pred leti postavil raper Eminem.