Kanye West napovedal predsedniško kandidaturo za leto 2024

Čeprav je letos moral priznati poraz, saj ni prišel niti blizu sanjam, da bi postal ameriški predsednik, je v 50 zveznih državah vseeno nekaj ljudi volilo zanj. Čeprav glasovi še niso prešteti do konca, za zdaj kaže, da je bilo od 130 milijonov glasov 57 tisoč namenjenih raperju.

A zvezdnik ne bo obupal, ob tvitih, da je volil, je zapisal tudi 'Kanye 2024'. Zdi se, da je s kratkim zapisom napovedal, da se bo v boj za predsedniški naziv podal še enkrat, in sicer na naslednjih volitvah čez štiri leta. Sprva je kratek tvit dopolnjevala še angleška slengovska beseda 'welp', ki je nekakšna skovanka iz besed'well' (dobro) in 'help' (pomoč), urbani slovar pa besedo razlaga kot trenutek obupa in predaje. Kanye je torej v primeru volitev 2020 priznal poraz. Pozneje je to besedo sicer zbrisal, še poroča CNN.