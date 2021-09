Kanye West našel novo zatočišče, kupil hišo za skoraj 50 milijonov evrov

Betonska stavba, ki je videti nekoliko grobo in pusto, je delo večkrat nagrajenega japonskega arhitekta Tadaa Anda . Kljub vsemu pa ni prepričala oboževalcev, ki so se, potem ko je novica zakrožila po spletu, burno odzvali. ''Kanye živi v parkirni hiši,'' se je glasil samo eden od komentarjev na omrežju Instagram. Spet drug komentator je omenil, da Kanye obožuje izčiščene linije, tretji pa se je ob tem pošalil, da je hiša videti kot ''drago zaklonišče, v katerem bi lahko prebival vodja kulta''.

Nov Westov dom stoji na plaži Puerco Beach in se razprostira v treh nadstropjih. Zgrajena je bila leta 2013 in premore garažo, štiri spalnice in pet kopalnic. Pred tem je bila v lasti Richarda Sachsa, nekdanjega fanta Ashley Olsen. Še prej pa sta v njej domovala Edie Boddicker in njen mož, skladatelj Michael Boddicker.