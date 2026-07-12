Kanye West nastopil v Tirani: na ulicah na tisoče protestnikov

Kanye West je včeraj kljub vsemu nasprotovanju javnosti zaradi njegovih antisemitskih izjav, zaradi katerih so bili njegovi koncerti po Evropi odpovedani, nastopil v Tirani. Koncert, za katerega je albanska vlada s premierjem Edijem Ramo na čelu odštela štiri milijone evrov, je na ulice tamkajšnje prestolnice privabil na tisoče ljudi, ki so že na 42. zaporednem večeru takšnih shodov ponovno zahtevali odstop premierja in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega raperja.

Rama, ki je njegov koncert utemeljil z besedami, da naj bi državi prinesel "najmanj 100 milijonov evrov prihodkov" , je pred nastopom zloglasnega zvezdnika gostil v svoji pisarni, videoposnetke druženja pa kasneje objavil na svojih družbenih omrežjih, kjer je srečanje kljub vsem polemikam označil s petimi zvezdicami. Rama se je koncerta nato tudi udeležil in med svoje sledilce na Instagramu delil posnetke glasbenega večera.

Protestniki, katerih naj bi bilo po ocenah novinarjev AFP na kraju dogodka več tisoč, nasprotujejo tudi načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, povezanega s Trumpovo hčerko Ivanko in njenim možem Jaredom Kushnerjem, v Zvernecu ob zaščitenem obalnem območju in na nenaseljenem otoku Sazan. Zahtevajo opustitev gradnje, ki po njihovih opozorilih predstavlja tveganje za okolje in bližnjo laguno, ki je ključnega pomena za ptice selivke.

Nasprotovanje projektu je postalo jedro nezadovoljstva albanskega prebivalstva zaradi domnevne korupcije v državi. Protestno gibanje je dobilo naziv Flamingo revolucija, saj se te ptice selijo v naravni rezervat, kjer je načrtovan projekt. Številni protestniki zato na protestih nosijo plastične flaminge.