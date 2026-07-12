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Tuja scena

Kanye West nastopil v Tirani: na ulicah na tisoče protestnikov

Tirana, 12. 07. 2026 11.27 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Kanye West

Več tisoč ljudi se je v soboto udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premierja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanyeja Westa.

Kanye West je včeraj kljub vsemu nasprotovanju javnosti zaradi njegovih antisemitskih izjav, zaradi katerih so bili njegovi koncerti po Evropi odpovedani, nastopil v Tirani. Koncert, za katerega je albanska vlada s premierjem Edijem Ramo na čelu odštela štiri milijone evrov, je na ulice tamkajšnje prestolnice privabil na tisoče ljudi, ki so že na 42. zaporednem večeru takšnih shodov ponovno zahtevali odstop premierja in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega raperja.

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Rama, ki je njegov koncert utemeljil z besedami, da naj bi državi prinesel "najmanj 100 milijonov evrov prihodkov", je pred nastopom zloglasnega zvezdnika gostil v svoji pisarni, videoposnetke druženja pa kasneje objavil na svojih družbenih omrežjih, kjer je srečanje kljub vsem polemikam označil s petimi zvezdicami. Rama se je koncerta nato tudi udeležil in med svoje sledilce na Instagramu delil posnetke glasbenega večera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Protestniki, katerih naj bi bilo po ocenah novinarjev AFP na kraju dogodka več tisoč, nasprotujejo tudi načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, povezanega s Trumpovo hčerko Ivanko in njenim možem Jaredom Kushnerjem, v Zvernecu ob zaščitenem obalnem območju in na nenaseljenem otoku Sazan. Zahtevajo opustitev gradnje, ki po njihovih opozorilih predstavlja tveganje za okolje in bližnjo laguno, ki je ključnega pomena za ptice selivke.

Nasprotovanje projektu je postalo jedro nezadovoljstva albanskega prebivalstva zaradi domnevne korupcije v državi. Protestno gibanje je dobilo naziv Flamingo revolucija, saj se te ptice selijo v naravni rezervat, kjer je načrtovan projekt. Številni protestniki zato na protestih nosijo plastične flaminge.

Razlagalnik

Edi Rama je albanski politik, ki od leta 2013 opravlja funkcijo predsednika vlade Albanije. Preden je vstopil v visoko politiko, je bil znan kot umetnik in slikar, kasneje pa je kot župan Tirane med letoma 2000 in 2011 postal prepoznaven po svojem projektu prenove mesta, kjer je stare fasade stavb dal prebarvati v živahne barve, kar je postalo znano kot 'barvita revolucija'.

Otok Sazan je največji otok v Albaniji, ki leži v Jadranskem morju na strateški točki med Otrantskimi vrati. Dolgo časa je bil zaprt za javnost, saj je služil kot strogo varovano vojaško oporišče s podzemnimi bunkerji in tuneli. Danes je otok del zaščitenega morskega območja Karaburun-Sazan, ki je izjemno pomembno zaradi svoje neokrnjene narave, raznolikega morskega življenja in lege na poti selitvenih poti številnih vrst ptic.

Jared Kushner je ameriški poslovnež in investitor, ki je bil med predsedovanjem Donalda Trumpa njegov visoki svetovalec v Beli hiši. Po koncu mandata se je posvetil svojemu investicijskemu skladu Affinity Partners, ki išče naložbene priložnosti v tujini, pogosto v sodelovanju z državnimi skladi iz Bližnjega vzhoda. Ivanka Trump, hči nekdanjega predsednika, je bila prav tako visoka svetovalka v očetovi administraciji, pred tem pa je bila uspešna podjetnica v modni industriji in nepremičninskem sektorju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Kanye West Albanija Tirana koncert protestniki

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Jožajoža
12. 07. 2026 11.42
Tudi slovenci bomo morali ubraniti našo slovenijo pred trumpisti in janšusti in pastirji iz BIH
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