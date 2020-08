Kanye West po težkem obdobju znova pri družini v Los Angelesu

Raper se je po dolgem času znova vrnil v Los Angeles, kjer živi soproga in njuni štirje otroci. West, ki zadnje čase živi ločeno od družine in ustvarja v Wyomingu, kjer se nahaja njegov ranč, se je odločil, da se pridruži družini. Pred tem sta s Kim preživela nekaj skupnih dni na oddihu v Koloradu, kamor sta se napotila, da rešita svoj zakon.

Kanye West se je v Los Angeles vrnil med napornim delom na novih skladbah. Glasbenik se je na svoj ranč umaknil tudi zaradi predsedniške kampanje, ki je naletela na mešane odzive. V Wyomingu pa je ostal dlje časa tudi zaradi turbulentnih tednov, med katerimi je javnost presenečal z neprimernimi izjavami, ki so nakazovale na psihične težave, o katerih je spregovorila tudi njegova soproga Kim Kardashian.

icon-expand Kanye se je po dolgem času vrnil v Los Angeles, da bi več časa preživel s soprogo in njunimi štirimi otroki. FOTO: Profimedia

43-letni raper se je v preteklem vikendu z letalom vrnil v Los Angeles in se tako znova pridružil družini - ženi in njunim štirim otrokom, 7-letni North, 2-letni Chicago, 4-letnemu Saintu ter 14-mesečnemuPsalmu.''Izjemno veliko dela ima s predsedniško kampanjo, vendar je otroke že tako močno pogrešal, da se je odločil, da ranč zapusti,'' je povedal njegov prijatelj in pri tem razkril, da se družina trenutno nahaja na posestvu v soseski Hidden Hills.

Kim je pred kratkim delila tudi nekaj fotografij trenutkov, ki jih je družina skupaj preživela na počitnicah v Koloradu. Kim, Kanyeju ter otrokom sta se na oddihu pridružila tudi Kourtney Kardashian in družinski prijatelj Harry Hudson. To je že drugo potovanje po zakonskih težavah, ki so jih spodbudile njegove izjave in nenavadno obnašanje. Zaradi njegovih zapisov o družini Kardashian je Kim javnost obvestila o njegovi diagnozi. Pevec namreč trpi za bipolarno motnjo, soproga pa je lepo zaprosila za razumevanje ter spoštovanje zasebnosti v težkih trenutkih, ki jih družina preživlja.

Ob obisku Dominikanske republike sta priznala, da se za zakon močno trudita in da sta popolnoma osredotočena na njuno zvezo ter otroke. Kanye se je v teh dneh tudi izjasnil glede njegovih političnih načrtov: ''Kanye je jasno povedal, da bo nadaljeval s svojo borbo za predsedniški stolček. Kim se s tem ne strinja, pa vendar se je od tega nekoliko oddaljila ter se posvetila otrokom. To je najboljši recept, da ohranita zakon,''je povedal eden od prijateljev. Po oddihu v Dominikanski republiki se je Kanye napotil nazaj na svoje posestvo v Wyomingu, med tem, ko se je Kim z otroki odpravila nazaj domov v Los Angeles. Čeprav je resničnostna zvezdnica takrat povedala, da se strinja z njegovo odsotnostjo in življenjem v drugi zvezni državi, sta se s partnerjem zdaj očitno odločila zaživeti drugače