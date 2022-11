Kanye West ponovno napovedal kandidaturo za predsednika ZDA

Zvezdnik, ki je svoje ime tudi uradno spremenil v Ye, je bil pred kratkim opažen v golf klubu nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je prav tako že sprožil svojo predsedniško kampanjo za ponovno izvolitev. West je povedal, da je njegova kandidatura Trumpa zelo vznemirila in da je začel vpiti nanj. "Trump je v bistvu začel kričati name za mizo in mi rekel, da bom izgubil. Je to komu v zgodovini kdaj uspelo?" je v enem izmed videoposnetkov ponosno razkril Ye.