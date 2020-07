Kanye West posluša nasvete Elona Muska: o kandidaturi se pogovarjata že leta

Prav tako še ni znano, ali je Kanye že predložil uradno dokumentacijo za svojo kandidaturo kot neodvisni kandidat. V nekaterih zveznih državah je sicer rok za prijavo že potekel. Med intervjujem je sicer zanikal, da bi bila njegova kandidatura promocijsko obarvana in s tem ne želi promovirati naslednjega albuma. "Moja stranka se bo imenovala The Birthday Party, ker ko zmagamo, je rojstni dan za vse," je še pojasnil.

Dejal je, da je proti splavu in proti cepljenju, prav tako pa bi kandidiral kot republikanec, če ne bi bilo Donalda Trumpa, saj je njegov odkriti podpornik. Ob obisku Bele hiše leta 2018 pa je predsednika označil celo za svojega brata: "Ni treba podpirati Trumpa, ampak mafija me ne more prisiliti, da ga ne ljubim več," je raper takrat zapisal na Twitterju, "Oba imava zmajevo energijo. On je moj brat. Vse vas imam rad. Ne strinjam se z vsem, kar počnete. Zato smo posamezniki. In imamo pravico do svojih misli."