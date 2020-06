Kanye West praznoval 43 let: tašča Kris mu je posvetila čustven zapis

Raper je v času pandemije in protestov v Ameriki praznoval svoj 43. rojstni dan. In čeprav se okoli njega dogajajo veliko bolj pomembne stvari, ki se jim posveča tudi sam, je dobil kar nekaj čestitk. Najlepši zapis pa sta mu naklonili žena Kim Kardashian in tašča Kris Jenner.

icon-expand Kanye West prejel številne čestitke, najbolj čustvene pa od članov družine. FOTO: Profimedia Kanye West je v času protestov, ki se borijo za enakopravnost temnopoltih v Združenih državah Amerike, praznoval 43. rojstni dan. Njegovo praznovanje je bilo zaradi koronavirusa sicer manjše kot smo sicer vajeni od družine Kardashian, a vseeno ni ostal 'pozabljen'. Njegova družina se mu je poklonila tudi na Instagramuin Twitterju. Tašča Kris Jennerje Westu na Instagramu posvetila galerijo družinskih fotografij in čustven zapis: "Si izjemen sin, oče, mož, stric, brat in prijatelj … Hvala, da si tako poseben in pomemben del naše družine. Zelo te imam rada!" Kim Kardashianpa je možu, s katerim je pred dnevi praznovala šesto obletnico poroke, na TwitterjuinInstagramuzapisala: "Hvala, da si vedno ti ti in ne dovoli, da bi te svet spreminjal. Življenje brez tebe ne bi bilo enako!" Kim in Kanye naj bi, po pisanju ameriških tabloidov, imela kar nekaj zakonskih težav v času karantene, ki je bila tako kot pri nas tudi v ZDA obvezna zaradi pandemije koronavirusa.