Kanye West prebiva na stadionu, kjer je predstavil svoj novi glasbeni izdelek

Trenutno začasno prebivališče Kanyeja Westa je stadion Mercedes-Benz v Atlanti. Tam je ostal po glasbenem dogodku, ki ga je organiziral v sklopu predstavitve na novo posnetega materiala. Vse pesmi, ki jih je izvajal na odru stadiona, je uvrstil na album Donda, tega pa je poimenoval po svoji pokojni mami, ki je umrla leta 2007. Nekatere skladbe, ki jih je predstavil prijateljem in družini ter najzvestejšim oboževalcem, pa še niso popolnoma dokončane in nimajo naslova. V slišanem je na prizorišču uživala tudi nekdanja soproga Kim Kardashian, ki se je mini koncerta udeležila v spremstvu otrok in sestre Khloe.