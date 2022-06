Kanye West priljubljeno športno znamko obtožil kopiranja

Kanye West je prekinil molk in se prvič po nekaj tednih oglasil na družbenem omrežju Instagram. Objavil je sliko novih natikačev priljubljene športne znamke in jih v zapisu pod sliko obtožil očitnega kopiranja njegove linije.

V začetku meseca so izšli novi natikači priljubljene športne znamke, ki so v Kanyejevem pogledu podobni tistim, ki jih je oblikoval sam za svojo modno linijo. 45-letnik ni ostal tiho in je sliko natikačev kaj hitro objavil na svojem profilu na Instagramu. Pod objavo je zapisal, da so čevlji ponaredek njegove linije Yeezy.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Natikači, ki so izšli v začetku meseca, so po besedah znamke Adidas posodobljena različica njihovega klasičnega videza. Navdih za nov videz so iskali iz topografije in človeških raziskav Marsa. Raper meni, da je podobnost omenjenih natikačev z njegovimi prevelika, odgovorne pa je nagovoril kar prek objave na Instagramu, ki jo je kasneje izbrisal. "To je za vse, ki bi se radi izrazili, a si ne upajo zaradi pogodbe ali ker ne želijo, da bi jih označili za nore. Pogum je, da te ni strah. Pogum je premagovanje svojega strahu za svojo resnico. Ti čevlji ponazarjajo nespoštovanje, ki ga imajo ljudje na pomembnih položajih do talentiranih umetnikov."

icon-expand Natikači Yeezy FOTO: Profimedia