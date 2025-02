Kanye West: Prva rdeča preproga moje žene je odprla povsem nov svet

Kanye West je že večkrat pokazal, da stoji za svojimi stališči, tako tudi tokrat ne beži pred kritiki. Skupaj z ženo Bianco Censori sta se namreč pred dnevi udeležila podelitve grammyjev in požela ogromno sovražnih komentarjev na račun izbire njunih oblačil. Nekoliko mlajša soproga se je namreč po rdeči preprogi sprehodila v skoraj prozorni prosojni obleki, katero je razkrila, potem ko je slekla svoj dolg krznen plašč. Reper še vedno stoji na njeni strani in brani njune odločitve.

"Prva rdeča preproga moje žene je odprla povsem nov svet," je Kanye zapisal na X, prej znanem kot Twitter in dodal: "Neprestano strmim v to fotografijo, kot sem tisto noč strmel od občudovanja. Razmišljam, vau, tako srečen sem, da imam ženo, ki je tako pametna, nadarjena, pogumna in vroča." Razkril je tudi, da je bila "nevidna obleka", ki jo je nosila manekenka, pred 67. podelitvijo nagrad šestkrat ukrojena.

"Kot čarovnija, puf, izginila sva," je zapisal Kanye, ki je z Bianco odšel takoj po rdeči preprogi, preden se je slovesnost sploh začela, do avtomobila pa so ju pospremili policisti. "Hvala vsem prodajalnam, ki so prepoznale najin trud in nama vrnile vloženo energijo." Šokanten videz manekenke, ki je le malo prepustil domišljiji, je namreč pri gledalcih vzbudil veliko občutkov. Ameriški mediji so po prireditvi poročali, da naj bi zakonca skušala poustvariti naslovnico njegovega albuma Vultures 1, na kateri sta prav tako onadva, le da Bianca na njej nosi visoke črne škornje in črn usnjeni pas.