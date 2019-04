Kanye West razmišlja o ustanovitvi lastne cerkve

Že nekaj časa ameriški mediji pišejo, da ima pevec Kanye West v Calabasasu, blizu svojega doma, občasne nedeljske obrede. Tudi v sklopu nastopa na festivalu Coachella je imel nekakšno nedeljsko mašo in ker naj bi bil dotični dogodek zelo uspešen, zvezdnik razmišlja o ustanovitvi lastne kongregacije.

41-letni zvezdnik naj bi bil do vere zelo strasten in to želi širiti med ljudi. Zato naj bi resno razmišljal o vsakotedenskem bogoslužju. "Zame je to skoraj zdravilna izkušnja ... Zagotovo verjame v Jezusa, obred ima krščanski pridih. Toda brez pridig. Je zelo duhovno krščanska izkušnja," je v nekem intervjuju o veri svojega soproga dejala Kim Kardashian.