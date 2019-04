Kanye West s Kardashianovimi presenetil turiste

Kanye West je nepričakovano ustavil avto in razveselil oboževalce.

Kanye Westje polepšal dan skupini turistov, ki so se minuli vikend odpravili s turističnim avtobusom odpravili na ogled, kje živijo največji hollywoodski zvezdniki. V avtomobilu so bili poleg njega še njegova žena Kim Kardashian, Kris JennerinKendall Jenner.

Dogajanje je v objektiv ujela 23-letna manekenka Kendall, ki je sedela na zadnjem sedežu ob svoji mami Kris. Video je kasneje v Instagramovi zgodbi delila še Kim.