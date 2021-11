Kanye West s pomenljivo fotografijo pokazal, da še vedno ljubi Kim

44-letnik se je oglasil na družbenih omrežjih in v Instagramovi zgodbi brez sramu objavil staro črno-belo fotografijo, na kateri poljublja 41-letno Kim – kljub temu da je ona že pred meseci vložila papirje za ločitev in se je ljubezensko zapletla s Petom Davidsonom .

Za nameček je West delil posnetek zaslona članka, objavljenega na portalu TMZ, z naslovom ''Kanye West pravi, da bo Bog združil njega in Kim, navdušil milijone". Označil je tako Instagramov profil od Kim Kardashian kot profil spletne strani.

Milijarderjeva najnovejša ljubezenska izjava je prišla večer pred zahvalnim dnevom, ko je obiskal revno sosesko Skid Row v Los Angelesu. V svojem govoru je razglabljal o tem, kako si Bog želi, da bi bila on in Kardashianova spet skupaj po sedmih letih zakona in štirih otrocih. Zvezdnika sta starša 8-letni North, 5-letnemu Saintu, 3-letni Chicago in 2-letnemu Psalmu.

"Bog si želi, da bi se lahko v razmerjih odkupili. Vsi delamo napake. Jaz sem delal napake. V javnosti sem počel stvari, ki za moža niso sprejemljive, a tukaj pred vami stojim, da bi svojo zgodbo spremenil," je med govorom na dobrodelni prireditvi dejal West in dodal, da ni vedel, da bo povabljen na oder pred mikrofon.

V svojem govoru se je dotaknil tudi odnosa, ki ga ima z otroki. Dodal je, da se je preselil v hišo, ki stoji v bližini domovanja Kim Kardashian, kjer ta živi z njunimi štirimi otroki, da je lahko v njihovi bližini, a se bo sčasoma znova preselil k njim.

Kot kaže, je Kim Kardashian njun zakon pustila v preteklosti in obrnila nov list v svojem življenju. Zvezdnica je zadnje tedne veliko časa preživela v družbi komika Peta Davidsona. Portal Page Six pa je pred dnevi poročal, da sta zvezdnika že naredila korak naprej v njuni zvezi in da sta par.