Kanye West s svojo znamko vstopa tudi v kozmetično industrijo

V pričetku junija je podjetje Mascotte Holdings, Inc., ki upravlja z njegovo intelektualno lastnino, na ameriški urad za patente ter blagovne znamke vložilo zahtevek za zaščito blagovne znamke Yeezy na področju kozmetike. V to kategorijo sodijo izdelki kot so ličila, prekrivne kreme, pudri, zobne paste, deodoranti, parfumi, losjoni za samoporjavitev ter izdelki za nego las. Vloga je vsebovala tudi edinstvene dodatke kot so kadila, sobne dišave, dišeči kamni, aromaterapevtske blazine in podobno.