Kanye West se bo pojavil tudi na glasovalnih lističih v Minnesoti, Idahu ter Tennesseeju

Zvezdniški raper je svojo predsedniško kampanjo vzel zelo resno. Čeprav je v igro vkorakal dokaj pozno in se bori z zbiranjem številnih podpisov, ki so potrebni za vstop na glasovalne lističe, pa je nekaj manjših zmag vseeno dosegel. Zanj bodo namreč lahko glasovali tudi prebivalci treh novih zveznih držav, ki so mu odobrile boj v predsedniški tekmi.

Kanye West se je podal v predsedniško kampanjo, zadnje novice, ki prihajajo iz njegovega tabora, pa dokazujejo, da misli resno. Glasovalni listi, na katerih bo mogoče obkrožiti njegovo ime, se bodo pojavili tudi v zveznih državah Minnesota, Idaho in Tennessee. Pisarni državnih sekretarjev v Idahu in Minnesoti sta v torek potrdili, da se je West tudi uradno kvalificiral za predsedniško glasovanje leta 2020, ki bo potekalo novembra. Glasbenik in oblikovalec oblačil je prošnjo, da bi bil vključen v glasovanje v Tennesseeju, vložil prejšnji četrtek, tik pred državnim opoldanskim rokom.

icon-expand Kanye je že z napovedjo vstopa v boj za predsedniški stolček dvignil nekoliko prahu. FOTO: Profimedia

Predstavnica za stike z javnostmi, zaposlena v tamkajšnji pisarni, je povedala, da so morali uradniki preveriti njegovo vlogo z namenom, da se prepričajo v njegovo zadostitev zahtevi, ki narekuje 275 zbranih podpisov podpornikov. Koordinator za volitve v zvezni državi je za lokalni časopis Tennessean potrdil, da se je West kvalificiral na volitve in dodal, da so v okrožjih ustavili postopek preverjanja podpisov, potem ko so odkrili, da jih je 332 legitimnih.