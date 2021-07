Kanye West se je vrnil na Instagram

Oboževalci 44-letnega raperja Kanyeja Westa so se razveselili njegove vrnitve na družbeno omrežje Instagram. West že tri leta ni objavljal na tem družbenem omrežju, tokrat pa je presenetil s celo galerijo novih fotografij. Na njih predstavlja svoj nakit, verižica pa je posebna zato, ker so na njej izpisana imena njegovih otrok.

West, ki ima na Instagramu 5,6 milijona sledilcev, sledi le eni osebi – svoji nekdanji ženi. Na fotografijah, ki jih je objavil, je še Kanye, ki si je nadel rokavice in glavo zakril s kapuco. Objavil je tudi video, v katerem nastopa sprinterka Sha’Carri Richardson, v ozadju pa je slišati njegovo pesem No Child Left Behind, ki bo na prihajajočem albumu z naslovom Donda. Naslov Westovega novega albuma je poklon njegovi pokojni materi.