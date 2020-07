Kanye West se je zaradi svojih dejanj javno opravičil ženi

Kanye West je na Twitterju zapisal: ''Rad bi se opravičil ženi Kim , da sem javno govoril o stvareh, ki so stvar najine zasebnosti'' i n s tem priznal, da je s svojimi besedami v preteklih dneh prizadel nekatere člane svoje družine. Napisal je, da se zaveda, da ji ni kril hrbta, kot to počne ona zanj. ''Kim, vem, da sem te prizadel. Prosim, oprosti mi. Hvala, da si zame vedno tu,'' je še dodal.

Opravičilo je javnost doseglo nekaj dni po tem, ko se je na Twitterju obnašal nenavadno in objavljal sporočila o ženi ter njeni družini. V seriji zdaj že izbrisanih sporočil je navajal podrobnosti iz svojega življenja. Povedal je, da namerava kandidirati za predsednika Združenih držav Amerike ter posledično poročal o odnosu z ženo. Izstopalo je sporočilo o tem, da se že nekaj trudi, da bi se ločil od resničnostne zvezdnice. "Kim je skušala pripeljati zdravnika in me je želela zapreti," je na Twitterju zapisal glasbenik in tako presenetil vse sledilce, po tem pa nadaljeval z obtožbami na račun tašče Kris Jenner.

Po objavi teh zapisov se je oglasila tudi Kim,ki je javnost prosila za razumevanje, saj je razložila, da zvezdnik trpi zaradi bipolarne motnje: "On je sijajna, a zapletena oseba, ki je poleg tega, da je umetnik, še temnopolt človek, ki je doživel bolečo izgubo matere in se mora spoprijeti s pritiskom in izolacijo, ki jo njegova bipolarna motnja samo še stopnjuje. Tisti, ki ste blizu Kanyeja, poznate njegovo srce in razumete, da se njegove besede včasih ne ujemajo z njegovimi nameni." Kanye močnoceni ženino razumevanje in upa, da mu bo po javnem opravičilu končno oprostila.