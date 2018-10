Kanye West napovedal umik iz političnih voda

Kanye West se je pred časom začel aktivno vključevati v politično dogajanje in z nekaterimi dejanji ter izjavami dodobra pretresel javnost, ki je začela dvomiti v njegovo razsodnost. Glasbenik je zdaj prek Twitterja obelodanil vest, da se zaradi vsega, kar se je zgodilo, umika iz politike.

Glasbenik je izkazal veliko podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in požel val neodobravanja s strani svojih glasbenih prijateljev FOTO: Profimedia

''Moje oči so zdaj popolnoma odprte – spoznal sem, da sem bil 'izkoriščen' za širjenje sporočil, v katera niti sam ne verjamem. Distanciral se bom od politike in se popolnoma posvetil svoji kreativnosti!!!'' Tako je pred nekaj urami na svojem Twitterju zapisal glasbenik Kanye West, ki je (negativno) pozorost pritegnil pred meseci, ko je ob aktivnejšem vključevanju v politično dogajanje nekajkrat zavzel stališča, ki so sprožila številne kritike in zgražanje s strani njegovih oboževalcev in širše javnosti.

Svoj umik je napovedal kmalu po tem, ko je njegova soproga Kim Kardashian v eni izmed pogovornih oddaj na dolgo spregovorila o tem, da se zaveda, da njen mož včasih ni najbolj spreten pri sporočanju tistega, o čemer v resnici razmišlja in da ga prav pomanjkljivost komunikacijskih veščin večkrat postavi v položaj, da zapiše ali izjavi nekaj, kar je v popolnem nasprotju s tistim, kar je v resnici želel povedati. Kanye je najprej šokiral z izkazano podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki se ponaša s sloganom 'Naredimo Ameriko ponovno veliko!' – republikancu, ki je dal jasno vedeti, da bi rad Ameriko 'očistil' vseh priseljencev ter zgradil zid med Združenimi državami in Mehiko. Kanye je večkrat nosil tudi čepico, na kateri je bil slogan aktualnega predsednika jasno izpostavljen, z njim pa se je sestal tudi v Beli hiši in spregovoril o nekaterih perečih težavah, kot je reforma zaporniškega sistema in zakon o posedovanju orožja.

Kanye se je s Trumpom sestal v prostorih Bele hiše FOTO: Profimedia

Še preden je napovedal svoj umik iz političnih voda, se je zapletel v novo odmevno afero in sicer v zvezi s kampanjo 'Blexit', ki jo vodi pripadnica konzervativne stranke Candace Owens in ki poziva vse temnopolte Američane, naj obrnejo hrbet demokratom. Candace je zatrdila, da je glasbenik oblikoval oblačila za kampanjo, sam pa je vse navedbe zanikal. Ob tem je na svojem Twitterju zapisal: ''Candace sem seznanil z osebo, ki stoji za nastankom logotipa, njena ekipa pa ni želela uporabiti njegovega imena, temveč mojega. Nikoli nisem želel biti povezan s kampanjo Blexit. S tem nimam nič.''

Na svojem Twitterju se je ob poslovitvi od političnega sveta zahvalil tudi družini in prijateljem ter zapisal: ''Rad bi se zahvalil svoji družini, vsem tistim, ki so mi pri srcu in seveda skupnosti, ki je verjela v moja resnična prepričanja in sanjah o boljšem svetu.''